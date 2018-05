Tagasihoidlik noormees märkab baaris imeilusat naist. Tunnikese julgust kogunud, astub ta lõpuks naise juurde ja küsib arglikult: "Kas ma võin teie lauda istuda ja paar sõna juttu ajada?"

"Ei, ma ei maga sinuga täna!" karjub naine täiest kõrist vastuseks.

Kõik inimesed baaris vaatavad nende poole. Häbistatud noormees istub oma lauda tagasi. Mõne minuti pärast tuleb naine noormehe juurde ja palub vabandust.

"Ma palun vabandust, et teid niimoodi solvasin. Asi on selles, et ma olen psühholoogiatudeng ja teen uurimustööd selle kohta, kuidas inimesed piinlikes olukordades reageerivad."

Noormees vastab, nüüd omakorda täiest kõrist karjudes: "Mis sa endast õige mõtled, tahad 200 dollarit üheainsa korra eest!"