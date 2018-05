2 fotot

Antonina on 150-160 cm pikk ja tüseda kehaehitusega. Tal on lühikesed kastanpruunid juuksed ja sinakashallid silmad. Kadumise ajal oli tal seljas tume tepitud jope, jalas hallis püksid ja mustad saapad. Ta võib peas või kaelas kanda rohelist rätikut. Antonina suhtleb ukraina ja vene keeles. Kõigil, kes on pildil olevat naist näinud, palutakse anda sellest teada hädaabinumbril 112. (Erakogu)