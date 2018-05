Priit Pajusaar ei ole rahul superstaarisaate rahvahääletustulemustega: tal on tuline kahju, et konkurentsis langes varakult Jaagup Tuisk ning et superfinaalist jäi välja Merilin Mälk.

“Ei teagi ausalt öeldes, mille alusel inimesed üldse helistavad, on see muusika või miski muu? Ei tahaks rahvast otseselt lolliks pidada, aga me teame ju tegelikult, et on teisigi, kes pole sugugi võitnud seda saadet ja kellel on läinud ometi elus ja karjääris väga hästi. See, mida rahvas hindab, on mõnikord risti vastupidi professionaalsele vaatenurgale,” tõdes Pajusaar, lisades, et praeguste finalistide seas ta niivõrd erilist pauku ei näegi.

