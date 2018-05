Võimalus väljas süüa teha, grillida, kala-liha suitsutada, niisama istuda, olla isekeskis või koos sugulaste-sõpradega, muutub soojal ajal vältimatuks sooviks ja vajaduseks, et suvest parimal moel osa saada.

Soojade ilmade saabudes on parim variant pere ja sõpradega aja veetmiseks grillimisnurgas või väliköögis kokkamine. Kuna meie kliimas sooja aega napib, tuleb neid võimalusi kasutada ja väärtustada.

Väliköögi suurus ning funktsionaalsus sõltub elustiilist, sest grillinurga kujundamiseks on ju variante mitmeid. Tasuks läbi mõelda, millist toitu soovitakse väliköögis valmistada, kui palju inimesi peab kööki sööma mahtuma ning kas elus tuli on oluline? Sellised küsimused aitavad jõuda köögini, mis kutsub perekonna kaunil suvepäeval või õhtupoolikul õue einestama ja aega veetma. Oluline on end mugavalt ja hästi tunda ning külalisi võõrustades imelisi suveõhtuid nautida.

Kui piirdud vaid liha ja vorstikeste grillimisega, siis piisab söe- või gaasigrillist. Kui aga soovid ka põnevamate maitsetega katsetada, siis on õueköögis toredateks lisanditeks pitsaahi, gaasipõleti (vokk), pliit ja suitsuahi.

Kodu suvise südame planeerimisel ja ehitamisel tuleks ka arvesse võtta ümbritsevat keskkonda. Tihti on grillinurgas või väliköögis ka lahtine kamin, mis mõnusalt sooja kiirgab, peletamata külmakartlikku hilisest kevadest sügiseni tubastesse ruumidesse.

Korralikust suveköögist ei puudu ka veevärk, sest mustade nõudega edasi-tagasi jooksmine on tüütu. Võimalusel tuleks nõude hoidmiseks planeerida panipaigad, kuid potid ja pannid võib riputada konksude abil ka väliköögi seinale või hoopis lakke. Selline lähenemine annab kujundusele ainult lustilikust ja loomingulisust juurde!

Väliköögi sisekujunduse juures tuleb mõelda kindlasti ka mööbli ja erinevate detailide sobivusele. Õue tasuks valida kvaliteetne ning niiskuskindel mööbel, mida saab täiendada erinevate tekstiilidega nagu padjad, pleedid ja laudlinad. Oluline on, et õuekangad oleksid märgumatud, pleekimis- ja plekikindlad ning kestavad välitingimustes kaua aega.

Vaata väliköökide ja grillinurkade ideid siit.

Loe lisaks: Toidu valmistamine koduõuel on pöördumatu trend