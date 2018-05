Saatejuht tunnistab, et enese kohta tehtud paroodiaid on päris imelik vaadata. „Kahtlemata on kummastav tunne, kui keegi ütleb, et sa vehid kätega, räägib, kuidas sa käitud või jooksed,“ ütleb ta. „Järelikult ma teen asja, mis inimestele korda läheb ja mida nad tähele panevad. Parodeeritakse ju ikka neid asju, mis on populaarsed. Keegi ei hakka parodeerima mingit nurgatagust asja.“

Katrin ütleb, et jäi Katariina Tamme esitusega väga rahule, kuid Märt Koigi esinemises tundus, justkui oleks mehel isiklik vimm tema vastu. „Kui tegin esimese saate Veet Manost, tegi Koik minu kohta mõnitava postituse, kus ütles, et ennustab saatele lühikest tulevikku ja see pannakse kohe kinni. Mulle tundub, et ta on natuke pika vihaga.“

Katrin ütleb, et naljakas oli ka viide tema pressinõukogu kaebustele, millest Õhtuleht varem kirjutanud on – 70 tehtud saate jooksul on Lust pressinõukogus saanud 7 võitu, 5 kaotust ning kaks asja on veel menetluses. „Inimesed ütlevad, et ma olen ebaeetiline ajakirjanik, kes millestki lugu ei pea. Nii hull see asi ikka pole. Kõik need kaebused 70 saate peale on väga okei. Kindlasti pole ma kõige ebaeetilisem ajakirjanik ja ma ei vehi oma kätega seepärast, et Mihkel Kärmas ka vehib,“ naerab Lust. „Ja kui kellelegi tundub, et me jooksemegi saates teatraalselt läbi tuvide, siis tegelikult on need kõik elulised hetked. Minu jaoks on suur kompliment, et mind järele tehakse."