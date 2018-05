Matthew Lewis, kes “Harry Potteri” filmides Neville Longbottomit mängis, abiellus sel nädalavahetusel oma ameeriklannast pruudiga.

Lewis abiellus ameeriklannast elustiiliblogija Angela Jonesiga Itaalias. Ta teatas pühapäeval (28. mail) oma fänne rõõmusündmusest Instagramis ja Twitteris, naljatletes, et pidi pulma tõttu Arctic Monkeys’e kontserdist loobuma.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa