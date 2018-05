Täna esilinastub uus ja šokeeriv dokumentaalfilm "Ristiisa Putin", mis räägib Venemaa president Vladimir Putinist ja kahtlusest, et ta on maffia ristiisa. Ülipõnev dokumentaalfilm otsib vastuseid küsimusele, kuidas Putin on kokku ajanud rohkem kui 40 miljardit dollarit.

Sellest räägivad poliitilised vastased ja sahistab ajakirjandus. Ometi võetakse alles nüüd esimest korda põhjalikult luubi alla väited, et Venemaa president Vladimir Putin on tegelikult sama hästi kui maffia ristiisa, kes on ajanud kokku 40 miljardit dollarit. Suu avavad endised äripartnerid, rahapesijad ja paljud teised, kes paljastavad kunagise KGB pisiluuraja šokeeriva ja valgustkartva salaelu.

Kuidas täpselt sai Putini maffia alguse, kuidas see paisus, milline süsteem on loodud selle varjamiseks ja millised tagajärjed ootavad selle hämara võimu vastu astujaid?

"Putin mõtleb iga päev iseenda ja oma sõprade püsimajäämisele. Ta on kõigeks valmis, et veel üks päev vastu pidada", kommenteerib Valdimir Putini võimuiha Franz Sedelmayer, Saksa ettevõtja, kes on 20 aastat ja edukalt Vene riigiga kohut käinud.

Skandaalne dokfilm "Ristiisa Putin" on Kanal 2 ekraanil täna õhtul kell 21.00.