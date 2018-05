President Kersti Kaljulaid kohtus täna Kadriorus Saint Lucia peaministri Allen Michael Chastanet’ga ning IT-valdkonna eest vastutava ministri Ubaldus Raymondiga, kes osalevad Eestis E-riigi Akadeemia Tallinna e-valitsemise konverentsil.

Kohtumisel arutati väikeriikidele olulisi küsimusi kliimamuutuste, julgeoleku- ning majandusvaldkonnas ning kuidas suurendada väikeriikide vastupidamisvõimet. President Kaljulaid ja peaminister Chastanet pidasid oluliseks väikeriikide muresid ühiselt suurriikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele selgitada.

(Mattias Tammet / VPK)

Lisaks räägiti, kuidas arendada kahe riigi vahelist koostööd e-valitsemise alal. Eesti riigipea kinnitas, et nutikate e-lahenduste kasutusele võtmiseks pole riigil vaja olla suur ning omada kõrgtehnoloogiat, olulisem on visioon, poliitiline tahe ning kasutajasõbralikkus. President Kaljulaidi sõnul on Eesti hea meelega nõus jagama Saint Luciaga oma kogemusi nii e-valitsemise kui ka küberjulgeoleku valdkonnas.

President Kaljulaid ja peaminister Chastanet kohtusid ka septembris ÜRO peaassamblee raames.