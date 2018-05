Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik valis teisipäeval uueks metropoliidiks Moskva Vaimuliku Akadeemia rektori ja Vereja ülempiiskopi Jevgeni, kirjutab ERRi uudisportaal.

Sinodi sekretär, ülempreester Daniel Lepisk on varem öelnud, et kuna ülempiiskop Jevgeni on Moskva vaimulike koolide rektor ja ka siinsest vaimulikkonnast on küllaltki arvestatav osa õppinud Moskva seminaris või akadeemias, siis mingile osale vaimulikkonnast on ta juba koolist tuttav ning ta on Eestis käinud ka suurematel kirikupühadel.

Kirikukogul osales hääletusel kõigi 32 kohaliku koguduse ja kiriku üks ilmalik esindaja ning kõik vaimulikud. Võitja selgitati lihthäälteenamusega salajasel hääletusel.

Lisaks Vereja Jevgenile (Vladimir Rešetnikov, 61) kandideeris metropoliidiks ka Narva ja Peipsiveere piiskop Lazari (Aleksandr Gurkin, 49).