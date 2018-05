Sarja stsenarist ja režissöör Gerda Kordemets tunnistas Õhtulehele aprillis antud intervjuus, et sarja edasine saatus on lahtine, sest uueks hooajaks veel tellimust tehtud pole. "Kanali omanikud on vahetunud, eks neil ole keeruline orienteeruda ja saan aru, et ka rahaga on raske.“ Kuna Gerda hakkab augustis ka filmi tegema, tulnuks uueks hooajaks juba kevadel mõned episoodid ära filmida. "Loodan, et telemaailmas mõeldakse nii, et kes siis head lüpsilehma tapale viib. Arvestades ka EFTA auhinda, siis ehk meid ikka veel tahetakse,“ rääkis ta.

"See on nüüd siis ametlik. Telesari "Siberi võmm" lõpetab. Aga me kohtume peatselt juba hoopis teisel kujul!" kirjutatakse sarja Facebooki lehel.

Aprillis kirjutas Õhtuleht, et EFTA-de jagamisel aasta teleseriaali tiitliga pärjatud "Siberi võmmi" edasine saatus on lahtine. Stsenarist ja režissöör Gerda Kordemets ütles siis, et uue hooaja tellimust veel tehtud pole. Nüüd on kindel, et "Siberi võmmi" enam ekraanil ei näe.

Uurisime Gerdalt toonases intervjuus ka, kas ta on ehk mõelnud, et vormiks sarja hoopis filmiks? "Kahtlen, sest siin läheb õigustega keeruliseks, et kust maalt on õigused Saksamaaga seotud." Nimelt on sari, mis algas nimega "Viimane võmm" sisse ostetud Saksamaalt. "Siberi võmm" oli küll päris Eesti asi, kuid mõned tegelased on algsest sarjast kaasa tulnud.

"Küll aga on minult tellitud raamat, seega kirjutan ma ehk krimkade sarja, kui peaks aega tekkima,“ paljastas ta. Kuna postituses on kirjas, et kohtume juba teisel kujul, võibki eeldada, et raamat läheb töösse!