Sikkut siiski tunnistab, et otsus ministri koht vastu võtta, tuli väga raskelt. Kui Äripäeva ajakirjanik küsib temalt, kas mõned ametikohale eelnevad hirmud on ka tõeks saanud, siis Sikkut toob välja vaid ühe. „See, et valimistele eelneval ajal mingid protsessid lähevad aeglasemalt ja otsuseid on selle võrra keerulisem teha. Ma küll teadsin, et see nii on. Aga ikkagi ma tunnetan seda,“ möönab ta.

Sikkut mainib ka seda, et vähesel määral on teda uuel ametikohal aidanud ka endine töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski. „Kuna paljud protsessid on pikemad ja Jevgeni nendega alustas ning mina lähen edasi. Siis ma pean küll temaga nõu ja räägin, tunnen tuge. See peakski nii olema, see on positiivne,“ selgitab ta.

Sikkut: praegune ministrikoht pole ajutine prooviperiood

Sikkut ei ole enne sotside ridadesse astumist ühtegi erakonda kuulnud. Samas on ta välja öelnud, et kavatseb järgmistel valimistel ka kandideerida. Ta põhjendab seda sellega, et tema jaoks oli valimistel osalemine ja ministri ameti vastu võtmine üks pakett. „Kui ma tulen, siis tulen ka päriselt. See ei ole kümme kuud või ajutine prooviperiood,“ kinnitab Sikkut, kes lubab läbi teha kogu valimisprotsessi.

Sikkut räägib intervjuus veel sellest, kuidas ta toetab astmelist tulumaksu. „See pole iseenesest midagi kurja või halba, midagi sellist, mida pole võimalik inimestele selgitada. Selle rakendamisel on väga konkreetsed põhjused. Ajakirjanikud on välja arvutanud, et meil on 6000 astet. Samas ma arvan, et maksusüsteem peaks olema selge ja lihtne. Lihtsalt administreeritav, see on tegelikult väga suur väärtus,“ arvab minister.

Ta lisab: “Ega praegu, täpselt samamoodi tulumaksuvaba miinimumi puhul, oleks olnud alternatiivid, et kõigil on ühtemoodi miinimum 500. Aga siis on meil ka kõrgem maksuaste, näiteks – 24%. Mis eelarve tulude suhtes oleks olnud neutraalne. Aga administratiivselt lihtsam, inimestele paremini selgitatav.“

Tervisehoidu oleks juurde vaja mitusada miljonit

Ajakirjanik toob välja, et Jevgeni Ossinovski võitles riigieelarvest välja mitu miljonit eurot, millega turgutada tervisehoidu. Kas raha oleks veel vaja? „Jaa, isegi mitusada miljonit. Ma ütleks, et see oli isegi ajalooline otsus,“ leiab ta.

Sikkuti sõnul on lisaraha tervisehoidu hädavajalik, seda suuresti seetõttu, et rahvastik vananeb. „Arvestades, et inimeste vajaduste arv kasvab, mistõttu ka haigekassa tulud kasvavad. Ja me peame seda ka targalt kasutama. See, et lisaraha tuli, on suurepärane. Nüüd on küsimus, kuidas patsiendid ennast tunnevad, kas nad on sellest kasu saanud,“ märgib minister.