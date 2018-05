Belgias Liège'is tappis relvastatud mees Boulevard d'Avroyl asuva kohviku lähedal kaks politseinikku ning ühe tsiviilisiku.

Fotod sündmuspaigalt (AFP/Scanpix)

Politsei ütles BBC-le, et ründaja on kahjutuks tehtud ning olukord on nüüdseks kontrolli all. RTBF andmeil tapsid korrakaitsjad ründaja sündmuskohal.

Veel on juhtunu kohta teada, et relvastatud mees oli võtnud endale pärast tulistamisi pantvangi lähedal asuva kooli koristaja ning et vigastusi on saanud kaks politseinikku.

Kuigi tulistaja motiivid on hetkel ebaselged, kirjutas kohalik veebileht DHnet.be, et ründaja karjunud "Allahu akbar".