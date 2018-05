Keskkonnaameti ja Tallinna Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna koostööleppe raames hakatakse Pärnus üldkasuliku tööna ohtlikku võõrliiki verevat lemmmaltsa rohima.

Verev lemmmalts on Himaalaja mäestikust pärit dekoratiivne õistaim, mis on Eestisse sattunud aiandushuviliste kaudu. „Suurte lillakas-roosade õitega taim on välimuselt küll kaunis, ent tegelikult on see üks suuremaid nuhtlusi nii Euroopas kui ka Põhja-Ameerikas ja Austraalias, sest tema kiire leviku tõttu kaovad kohalikud kodumaised taimeliigid,“ lausus keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk.

Liik on kantud Euroopa invasiivsete võõrliikide nimekirja ja tema kasvatamine ning paljuneda laskmine on rangelt keelatud. Samuti on vajalik teda tõrjuda, et peatada taime edasine levik. Verev lemmmalts kasvab suurte ja tihedate kogumikena peamiselt just niisketes ning poolvarjulistes servakooslustes, näiteks leidub seda veekogude, teede ja metsade ääres.