Kas oled puhkust planeerides imetlenud neid imepäraseid fotosid? Suur ja avar restoran, palju ruumi rannas või hoopis hingematva vaatega bassein hotelli katusel. Ka üks naine lootis just seda viimast, kuid tegelikkus oli hoopis midagi muud...

Manchesterist pärit turist külastas Vietnamis Da Nangi, kuhu broneeris portaali Booking.com kaudu majutuse, kuid fotodel nähtav erines tegelikkusest kõvasti, kirjutab Mirror.co.uk.

Fotod lubasid, et katusel ootab naist imeline bassein, kus ruumi ja vaadet. Kohale jõudes nägi ta aga hoopis betooni sisse surutud keskmisest suuremat vanni.

Jenny Kershaw jagas oma avastust veebis, mis tõi pöörast vastukaja, sest nagu selgub, on taolisi ja veelgi hullemaid pettumusi kogenud paljud.

Our hotel pool in Vietnam...booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd