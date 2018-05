Ühte Pariisi raamatukauplusesse siseneb elegantne daam ja pöördub müüja poole:

"Mul on vaja ladina-prantsuse vestlussõnastikku, kus oleksid sellised väljendid nagu kus on lennuväli?, mis bussiga raudteejaama sõita? jms. Kas teil on sellist sõnastikku?"

"Vabandage, proua, aga ladina keeles pole selliseid sõnu," seletab müüja. "Sel ajal, kui ladina keelt räägiti, polnud lennuvälju ega autobusse."

"See pole võimalik! Te ajate midagi segi! Ma sõidan nädala pärast Ladina-Ameerikasse, aga teie tahate mind veenda, et seal pole busse!"