Veebileht Eurovoix vahendab, et järgmise aasta Eurovisioni õhtujuhtimist pakuti Supernaise rollis üles astunud Gal Gadotile, kuid kahjuks pidi naine sellest pakkumisest loobuma.

Jerusalem Post kirjutab, et Iisraeli ringhääling IPBC pakkus naisele paar päeva tagasi tuleva aasta võistluse õhtujuhi kohta. Naise esindajad kinnitasid, et pakkumine vaadatakse üle, kuid nüüd on siiski kindel, et seda ei juhtu.

Gal Gadotit esindab ADD Content Agency selgitab: "Gal oleks hea meelega Eurovisionil osalenud ning õhtut juhtinud, kuid kahjuks ei võimalda seda varasemalt kokku lepitud kohustused ja graafik."

Gal on praegu hõivatud filmi "Wonder Woman" ("Supernaine") järje filmimisega, mis peaks kinodesse jõudma 2019. aasta sügisel. Just Wonder Womani roll ta maailmakuulsaks tegi.