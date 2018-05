Sel reedel, 1. juunil võõrustab Hollandi plaadifirma Liquicity Records Tallinnas Kultuurikatlas samanimelist peosarja. Esmakordselt Eestis toimuval sündmusel astuvad üles atmosfäärilise trummi ja bassi suurnimed Maduk, Hybrid Minds, T & Sugah ja Dualistic ning kodumaised Modest Intentions ja Coverk x Byte.

Liquicity plaadi- ja sündmuste korraldamise firma sai alguse kümme aastat tagasi Youtube’i kanalina, kuhu üks asutajatest, Maris Goudzwaard enda trummi ja bassi avastusi jagas. “Olin selleks ajaks varasemalt mõned aastad seda muusikastiili kuulanud. Kui täitsa aus olla, siis suurem osa sellest mulle ei meeldinud, aga aeg-ajalt avastasin lugusid, mis kõlasid minu jaoks perfektsetena. Tahtsin valitud palu ka teistega jagada, sest ma ei saanud ju olla ainukene, kes sarnast muusikat enda ellu vajas,” paljastab Goudzwaard Liquicity sünni tagamaad.

Kanal osutus väga populaarseks ja muusika viis Goudzwaardi peatselt kokku hollandlase Mark van der Schooti ehk Madukiga, kellega üheskoos Liquicity Records asutati. Maduki singel “Avalon” sai plaadifirma esimeseks ametlikult avaldatud looks ning seitsme tegutsemisaasta jooksul on Liquicity Records kasvanud suurimaks trummi ja bassi plaadifirmaks maailmas, kust on tuule tiibadesse saanud teiste seas Netsky, Fox Stevetson ja High Contrast.

Goudzwaardi ja Maduki koostööst sündis peatselt välja ka sündmuste korraldamise firma Liquicity Events. Esimene üritus toimus noormeeste kodulinnas Amsterdamis ning vaatamata koha väikesele mahutavusele oli sündmus väga populaarne ning võõrustas külalisi üle terve Euroopa. See andis korraldajatele tõuke võtta ette suuremad sihid ning tänaseks on tegemist peosarjaga, mille kõik sündmused üle Euroopa on välja müüdud.

Liquicity Estonia toimub sel reedel, 1. juunil algusega kell 22.00 Kultuurikatlas. Viimased piletid alates hinnaga 16 eurot on saadaval Ticketeri piletikeskkonnas ja kohapeal enne sündmuse algust.