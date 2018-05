Iisraeli laulja Netta Eurovisioni võidust on möödas vaid kaks nädalat ja juba ringleb erinevaid kuulujutte järgmise aasta võistluse kohta. Nüüd räägitakse juba sellest, et võistlus ei pruugigi Iisraelis toimuda, vahendab Esctoday.

Netta ise ja ka Iisraeli peaministel Benjamin Netanyahu on oma väljaütlemistes maininud, et järgmisel aastal kohtuvad eurosõbrad Jeruusalemmas, andes mõista, et just see saab olema võõrustajalinn. Siiski pole EBU ega Iisraeli ringhääling IPBC seda kuuldust kinnitanud.

Hispaania telekanal Formula TV annab aga teada, et käivad kuuldused justkui kaaluks EBU võistluse Iisraelist välja viimist, kui mõned osalevad riigid seda boikoteerida kavatsevad. Väidetavalt on EBU sellest teavitanud ka IPBC-d.

Kui nii peaks minema, on 64. Eurovisioni võõrustajaks kaks kandidaati - tänavu teiseks jäänud Küpros ning kolmanda koha saanud Austria.

Iisraeli ajaleht Haaretz kirjutab, et mitmed riigid on väljendanud rahulolematust võimaliku Jeruusalemma mineku pärast, kuna Jeruusalemm ja Palestiina on poliitilises konfliktis. Mõned Eurovisionil osalevad riigid on öelnud, et kui võistlus toimub Jeruusalemmas, on neil poliitiline surve osalemisest loobuda.