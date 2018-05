Peaminister Jüri Ratas ei tühista oma partei lepingut Putini erakonnaga - seda vaatamata asjaolule, et Eesti seisab karmilt vastu Venemaa agressioonile Baltimaades, kirjutab Kanada väljaanne The Globe and Mail.

Eksklusiivses intervjuus ütles Ratas, et 14 aastat tagasi Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud koostöö protokoll pole aktiivne. „Kui ma ütlesin, et see ei ole aktiivne, siis seda ei eksisteeri enam,“ seletas Ottawas viibiv peaminister.

Vaatamata Ratase kinnitusele, et koostöölepingut pole kunagi ellu viidud ning seda ei juhtu ka tulevikus, teatas tema kommunikatsiooninõunik Johannes Merilai väljaandele, et ametlikult pole protokolli siiski tühistatud. Merilai kõhkles põhjuse välja toomisel, märkides vaid, et see on partei poliitika.

Kui esmaspäevasel pressikonverentsil küsiti Kanada peaministri Justin Trudeau seisukohta Ühtse Venemaa ja Keskerakonna koostöölepingu suhtes, vastas viimane, et toetab täielikult Eesti valitsusjuhi antud selgitust.

Kanada peaminsiter Justin Trudeau ja Eesti peaminister Jüri Ratas kohtumisel Ottawas (AP/Scanpix)

Läinud aasta suvel avaldas kaitseminister Jüri Luik arvamust, et Keskerakonnal tuleks lõpetada leping Ühtse Venemaaga. Jüri Ratas sõnas seepeale ERR uudisportaalile, et peab ettepanekut radikaalseks. „Väga radikaalne. Mulle tundub, et Eesti poliitikas me võiksime saada selle tarkuse, et iga erakond peab oma asjadega ikka ise tegelema,“ sõnas peaminister toona.