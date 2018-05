Meediahommikul tuli juttu sellest, et Sweet Spot Festivali ja Weekend Festivali korraldavate firmade omanik on sama mees - Hardi Loog - ning Soomes korraldatakse veel mitmeid kontserte.

Vestlusringi juhtis muusikamänedžer Toomas Olljum. Vestlusest võttis osa festivali üks peaesinejatest Ewert Sundja, plaadifirmade esindajad Leen Kadakas (plaadifirmast Universal Music Baltic) ja muusikamänedžer Sandra Perens. Festivali korraldusliku poole pealt said sõna Henri Lindal ja Anton Must.

Ewert rääkis, et on hea meel just sellisel festivalil suve ainus kontsert anda. Muusik tõi paralleele Soome muusikafestivali Flow´ga ning tundis heameelt, et selline sündmus leiab aset nüüd kodulinnas Tallinnas.