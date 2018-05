Pildid võivad olla petlikud - foto, kus rokkar Tommy Lee ja tema kihlatu hommikumantlite väel musitavad, ei viidanudki nende pulmadele.

Brittany Furlan postitas pühapäeval sotsiaalmeedias foto, mis jättis mulje, et tema ja Tommy on abiellunud. Armunud paaril oli seljas küll hommikumantel ja jalas tuhvlid, kuid nad suudlesid romantilise baldahhiini all.

Nüüd tunnistab kaunitar TMZ.comi teatel, et tema ja Tommy olid vaid tembutanud teiste inimeste pulmaaltari taustal.

Ent kuna nad kihlusid sõbrapäeval, on lootust, et kolm korda lahutatud Mötley Crüe trummar - kel on sekspomm Pamela Andersoniga kaks poega - Brittanyst õige pea ausa naise teeb.