Taani päritolu filmistaar saab juuli keskel 55aastaseks. Viiendat korda abielus Brigittel on eri meestega neli poega. 2006. aastast on ta abielus endast 15 aastat noorema baarmeni Mattia Dessiga. Nüüd näitab omaaegne seksisümbol Instagrami fotol suurt kõhukest ja kirjutab juurde: "Pere on suurenemas."

Sylvester Stallone'i endise abikaasana tuntud näitlejanna Brigitte Nielsen teatas sotsiaalmeedias, et on jälle õnnistatud seisundis.

Paljud fännid kahtlustavad, et Brigitte heidab nende kulul nalja, kuid nii Saksa väljaanded Spiegel ja Gala kui ka jänkide veebikülg Huffington Post kinnitavad, et näitlejanna on juba ammu perelisast unistanud. Viimaks on see unelm tõeks saamas.