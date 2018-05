Mees on eluga jooksnud ummikusse ega leia väljapääsu. Ta jagab elu heas vormis ja eduka naisega, kuid leiab rahuldust voodis hoopis kurvikate ja suuremate naistega.

42-aastane fotograafina töötav mees kurdab The Suni suhtenõustajale, et petab pidevalt oma naist. Põhjuseks see, et ei pea abikaasat enam seksikaks.

Tema tööks on inimeste pildistamine erinevate kataloogide tarbeks, mistõttu naudib ta ka oma töö tõttu just lopsakamaid naisi. "Nad on oma kehas nii õnnelikud," kiidab mees lemmikuid.