Öed duo astus tugeva sammuga kohalikule muusikamaastikule märtsi alguses, kui anti välja esimene ja terav singel "Ära käpi mind". Täna koos videoga avaldatud lugu "Rulli rulli rulli” näitab muusikuid neile omasest küljest – ilmestades maal olemise armastust. Mõlemal naisel on muusikaliselt käsil ka enda sooloprojektid, kuid äsja moodustatud duona saavad nad just oma sõpruse muusikasse kanda.



Täna ilmunud Ödede singel "Rulli rulli rulli" räägib suurlinna tüdrukutest, kes sooviksid igal võimalikul hetkel maale põgeneda. Tuuli Ranna jaoks on see unistuse täitumine: “See on linnaeestlase igapäeva unistus, veeta suvel võimalikult palju aega maal, looduses, kus vanaisa vana Lada ja ööbik laulavad koos duetti ning värskelt niidetud heina lõhn koos väikese koduveiniga viib mõtted rändama”. Kristel Aaslaiu jaoks peegeldab lugu seda ühte ja parimat kohta: “See on täpselt see mõnus koht suvel, kus sa ei muretse millegi pärast. Vahet pole, kas sul on jalas valge toss või Louboutin, sisimas oleme me kõik maakad ja tahame siit linnahullusest eemale, et korra pead ja hinge puhata –dressipüks ja vana särk seljas, mõõda vanaema maasikapeenraid joostes," lisab Aaslaid.

Muusikaline mikstuur ammutab ekstrakti nii Saaremaa unelaulu pärandist kui ka kaasaegsest autotune'itud R&B'st. Käekiri, mis on iseloomulik loo produtsendile Bert Prikenfeldile, keda tituleeriti äsja ka teist aastat järjest Eesti muusikaettevõtluse auhindadel aasta parimaks produtsendiks ja miksijaks-masterdajaks. Sõnad kirjutasid Öed ehk Kristel ja Tuuli enda südamest, ise.

Koos looga ilmunud video on filmitud vabaõhumuuseumis, mis andis õige ruumi ja olustiku loo olemuse pilti üle viimiseks. Video idee autor ja režissöör on Mattias Naan: "Kristel küsis, kas ma tahaks neile video teha. Ja siis stabiilse koduse õhkkonna säilitamise nimel olin ma loomulikult (hea)meelega teemas. Millegipärast need Öed andsid mulle oma täieliku usalduse ja olid nõus ilma retsi meigita kaamera ees olema, mis oli vist mu ainuke konkreetne soov algusest peale. Kõik muu tuli hiljem. Kui praegu peaksin videot filmikooli nõukogu ees kaitsma, siis ütleks midagi pastakast-välja-imetut nagu näiteks, et filmisime enamiku stseene kolme kaameraga, sest nii näitame, kuidas maaelu positiivseid külgi saab iga nurga alt näidata nii, et sisu jääb muutmatuks," kommenteerib Naan.