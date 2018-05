Tallinnas Järvevana tee esimesel sõidurajal vahetult enne raudteeülesõitu suunaga Peterburi maantee poole on pinnas vajunud, mistõttu oli liiklus tugevalt häiritud. Nüüd on sõidurada taas avatud, kuid kapitaalsemad parandustööd võetakse ette öösel.

„Pinnase vajumine on hetkel umbes 70 cm suuruse läbimõõduga ja ka ligikaudu 70 cm sügavune,“ teatas liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa. Mustamäe suunalt liiklejail tuleb hetkel arvestada tõsiste liiklusummikutega.

Teealuse pinnase vajumisega hakatakse tegelema pärast hommikust tipptundi.

Pinnasevajumine toimus raudteeülesõidukohal, mis kuulub AS Edelaraudteele. AS Edelaraudteed omava AS Go Groupi kommunikatsioonijuht Marko Paloveeri sõnul on vajunud koha liiklus praeguseks taastatud ning auk ajutiselt likvideeritud.

"Teesse tekkis auk pinnase vajumise tõttu, ent mis on täpne põhjus, sellest saame aimu rohkem täna öösel, mil Tallinna Teede AS võtab vajunud koha uuesti lahti ning remondib kapitaalselt ära. Seega saavad inimesed täna pärast tööd kenasti koju sõita ning homme hommikul on tee plaanide kohaselt juba põhjalikult korda tehtud. Kui vaadata, milliseid ummikuid juhtum hommikul linnas tekitas, on mõistlik remonditööd läbi viia siis, kui liiklus on väike ehk öösel," ütles Paloveer.