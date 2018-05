Maanteeameti peadirektor Priit Sauk tunnistab, et nõudeliinide süsteem oleks tasuta ühistranspordist efektiivsem. Tema sõnul ollakse Eestis tihtipeale autode vastu liiga kurjad ja see viib paratamatult konfliktideni.

Täna arutavad poliitikud riigikogu majanduskomisjonis, kas maakonnad on valmis tasuta bussisõitu rakendama. Majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni plaani elluviimine on maanteeameti peadirektori Priit Sauki õlul, kes on endiselt veendunud, et maakonnad, kes tahaksid tasuta bussisõitu eranditega teha, ei saa seda.

