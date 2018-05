Vene topeltagenti Sergei Skripali ning tema tütart Juliat ravinud Salisbury haigla personal on avaldanud, mida nad tundsid siis, kui said teada, et patsiente on mürgitatud närvigaasiga.

Skripalid leiti 4. märtsil kokkuvarisenuna pargipingilt, kuid esialgu ei teatud, mis selle põhjustas, vahendab BBC. Ülemõe Lorna Wilkinsoni sõnul saabus võtmehetk siis, kui aduti, et politseinik Nick Bailey'l on Skripalidele sarnased sümptomid. „Oli tõsine mure, kui suureks võib asi minna,“ rääkis Wilkinson BBC Two Newsnightile. Naine selgitas, et neil polnud aimugi, kui palju ohvreid võib veel olla.

Valveõe Sarah Clarki sõnul oli neil hirm, et ka haiglapersonali tervis võib olla ohus. Kuna kohe polnud teada, millega neil tegemist on, ei võetud tarvitusele ka vastavaid ettevaatusabinõusid.

Naised tunnistasid, et kui selgus, millega silmitsi seistakse, ei olnud neil patsientide paranemiseks suurt lootust.

„Kui saime aru, et tegemist on närvimürgiga, ei arvanud me, et nad ellu jäävad,“ rääkis ka intensiivravi osakonna arsti Stephen Jukes. Arst selgitas, et vaatamata kõikvõimalikele ravimeetoditele ja parimale kliinilisele ravile, rääkis kõik sellest, et Skripalid ei tule sellest välja.

Julia Skripal lubati kodusele ravile 10. aprillil. Tema isa Sergei sai haiglast välja 18. mail.