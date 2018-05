Põhja-Lätis juhtunud liiklusõnnetuse tõttu sai Läti teada, et Valmiera matusebüroo Ritus toimetas Eestisse tuhastamisele üheksat surnukeha, mis olid lihtsates laibakottides ja autosse riita laotud. Tartu krematooriumi juhataja Andres Tõnissoo sõnul on see lubamatu.