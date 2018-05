Seksil on paljudes tänapäevastes suhetes väga oluline osa ja väga mõjuval põhjusel! See on ülim võimalus jagada füüsilist intiimsust. Lisaks on partnerid üksteise suhtes avatud ja haavatavad.

Seks ühendab ja lähendab armastajaid füüsiliselt ja emotsionaalselt, mistõttu ongi seks parim viis, kuidas kallimaga lähedust kogeda, kirjutab portaal Relationship Rules.

Siit ka põhjus, miks paljud tugevad paarid naudivad õnne - neil on aktiivne ja tervislik sekselu.