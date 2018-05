Endine ajakirjanik ja praegu tervise- ja tööministri nõunikuna ametis olev Andri Maimets jagab sotsiaalmeedias infot, et kellegi pikad näpud on lukustatud trepikojast minema hiivanud talle kalli jalgratta.

"See erkrohelise (Prisma koti värvi) raamiga Scotti jalgratas pole küll teab mis haruldus, ent mulle ometi väga kallis. Kui ta teile kusagil norus peaga vastu sõidab, siis võtke tal käest kinni ja juhatage koju. Tema uuest, varguse tagajärjel selle kodustanud omaniku kisast ärge tehke välja. Kutsuge parem politsei. Tal on Bike-ID Eesti ka, nii et tegu on täitsa korralikult rõngastatud rattaga, mis pärineb Hawaii Expressi ontlikust kasvandusest," kirjutab Maimets.

Kommentaarides küsitakse, kas mees unustas ratta mõnda parklasse, mispeale vastab ta, et kaherattaline läks rändama hoolimata sellest, et oli lukustatud trepikotta, mis samuti lukus.

Mitu sõpra kirjutab, et neilgi on tulnud ette, et lukustatud ratas trepikojast minema viiakse. "Ma tean ju! Kõik need juhtumid meenuvad ju siis, kui need endal juhtuvad, sest senimaani arvad sa ju, et tegelikult on maailm hea," tunnistab mees seepeale.

Maimets on avalduse teinud ka politseisse. Kui keegi peaks tema rohelist sõpra linna peal liikumas nägema, siis andke teada!