SANDRA ASHILEVI HOIATAB PERVERDI EEST: mees kakas end juuksuritoolis täis ja nautis seda

Tegu olevat umbes 40. eluaastates mehega, kes on väga viisakas ja korralikult riides. Ei midagi sellist, mis esiti kahtlust ärataks, kuid juukselõikuse ajal tegi mees häda number kaks püksi. Asi oli suisa nii hull, et salongis kasutusel olnud tool sai rikutud.

"Tema kohta on juba pikemat aega käinud erinevates gruppides jutud.

Tekst on tal alati sama: "Oih, mul juhtus õnnetus!" Siis aga on juba hilja, sest selleks hetkeks on ta juba ennast täis lasknud. Samuti otsib pärast "õnnetust" naistega silmkontakti... Ilmselt saab ta sellisest tegevusest rahuldust," selgitab hoiatuses Sandra.

Naine kinnitab, et nad teavitasid juhtunust ka politseid, kuid palub seda tungivalt teha ka teistel, kes juba ohvriks langenud või peaksid seda tulevikus kogema. Kõik ikka selleks, et politsei saaks piisavalt materjali juurdluse alustamiseks.