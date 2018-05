„Kui teenistusest vabastamise käskkirja põhjuseks on see, et Meelis Moor (pildil) ei vasta ühtäkki enam politseiametniku kutsesobivusnõuetele, siis see ei veena kohe kuidagi,“ kinnitab ta advokaat.

Tallinna halduskohtus on Meelis Moori kaebus Põhja prefekti läinud aasta septembri käskkirja peale, millega ta vabastati teenistusest.

„Meelis Moori suhtes pole tuvastatud distsiplinaarrikkumisi ja määratud karistusi, mistõttu tema nii-öelda mittesobivus jääb arusaamatuks. Kahtlusi käskkirja põhjendatuses tekitab ka asjaolu, et Meelis Moor on olnud politseiteenistuses üle 13 aasta ning tema senine teenistus on olnud laitmatu,“ sõnab Moori esindaja, advokaat Raiko Paas Õhtulehele. „Lisaks on Moor hinnatud spetsialist üleriigilise raskeveokite kontrollimise valdkonnas ja ta on selle ülesehitaja,“ lisab Paas. „Eelnimetatud asjaolud panevad pehmelt öeldes kahtlema käskkirja põhjendatuses. Loodame, et kohtumenetlus seda ka tuvastab ja aitab Meelis Moori hea nime taastada.“