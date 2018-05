Eesti 200 manifesti ühe ühe autori ja liikumise eestkõneleja, Tartu Ülikooli Narvakolledži direktori Kristina Kallas rääkis intervjuus Delfile, et huvi liikumise vastu on jätkuvalt suur.

"Oleme teinud töökoosolekuid, näiteks laupäeval me arutasime riigireformi teemasid, neid, mis Riigireformi SA välja käis. Setitame konkreetsemaid nägemusi sellest, mida me manifestis tegelikult üldisemalt sõnastasime. Oleme kaasanud nendesse ka neid inimesi, kes on meiega tahtnud liituda, nii et laupäevane koosolek oli juba üsna suuremahuline," rääkis Kallas ning lisas, et formaalse organisatsiooni loomiseni pole nad veel jõudnud.

Eesti 200 liikmed on jätkuvalt seisukohal, et erakonna loomise kohta tehakse otsus sügisel: "Kõigepealt on vaja ikkagi hakata neid teemasid ühiskonnas arutama, üldse aru saada sellest, et kuivõrd need teemad on inimeste jaoks olulised ja milline kandepind nendel teemadel on, enne kui erakonda looma hakata," rääkis Kallas.

