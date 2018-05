„Vaatame, käed rüpes, kuidas metsa maha võetakse, noogutame pead, aga see ei saa nii edasi minna. Demokraatia on tore asi, ent see, mis toimub meie metsades, on juba puhas anarhia,“ on reedel Eesti Draamateatris esietendunud „Metsa forte“ ühe peategelase Voldemar Kuslapi ühene sõnum Eesti metsanduses toimuva suhtes.