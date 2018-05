Sageli mõeldakse petja all just meest, kuid see ei pruugi sugugi nii olla. Uuringud on näidanud, et meestel ja naistel on petmiseks erinevad põhjused. Mees kipub seiklema minema siis, kui rahuldamata on tema füüsilised vajadused. Naised eelkõige aga siis, kui suhtes tuntakse puudust emotsionaalsest intiimsusest.

KUigi on olulisi erandeid, siis sageli jõutakse petmiseni siiski meeleheitlike olude tõttu, kirjutab portaal Relationship Rules.

Kui suhtega on kõik hästi, siis on tõenäosus väga väike, et üks partner teist petma kipuks. Et naine teiste meestega tiiba ei kipuks ripsutama, siis tasub meestel järgnevaid punkte süvenenult lugeda.