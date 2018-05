Kuigi seaduse järgi on Eestis sooline diskrimineerimine keelatud ja tööandja peab tagama, et tema organisatsioonis saavad naised ja mehed sama töö eest võrdset tasu - siis on Eestis sooline palgalõhe endiselt Euroopa suurim ehk 25,3%. "Seitsmesed uudised" vahendavad, et riik kavatseb nüüd härjal sarvist haarata ehk välja on töötatud spetsiaalne digitööriist palgalõhe väljaselgitamiseks ja neid tööandjaid, kes palgalõhe vähendamiseks midagi ette ei võta, võib oodata kopsakas rahatrahv.

Alates 2020. aastast hakatakse avalikus sektoris pidama järelvalvet selle üle, kas meestele ja naistele makstakse sama töö eest võrdset palka. Selle tarvis töötatakse välja digitaalne lahendus, selgitas tänasel pressikonverentsil terivse- ja tööminister Riina Sikkut.

"Nende andmete põhjal, mida ettevõtjad niikuinii riigile esitavad, hinnatakse võimalikku palgalõhet ettevõttes," rääkis Sikkut "Seitsmestele uudistele". Minister lisas, et kui palgalõhe on märkimisväärne, peab ettevõte analüüsima, kas selleks on objektiivsed põhjused.