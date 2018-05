"Millal sina viimati ooperis käisid? Mina kuulen esimest korda midagi sellist," kostub saalis minu selja taga istuva seltskonna arutelu. Eestlane võib end nimetada küll laulurahvaks, teades unepealt kõiki "süldilaua" ,- "Shanoni" või "Patuse poole" laule, käia, sinimustvalge rinnas, iga viie aasta tagant Üldlaulupeol, aga selline muusikaline nähtus nagu ooper, on keskmisele eestlasele suhteliselt võõras. Just sellepärast peame olema tänulikud Elina Nechayevale, kes selle imelise kunstivormi on Eesti rahvale lähemale toonud. Elina on kaunis, karismaatiline lauljanna, kes vaatamata oma noorele eale ja lühikesele lauljakarjäärile on saavutanud juba märkimisväärselt palju tunnustust, püüdes nii imetlust kui auhindu kohalikel- ja rahvusvahelistel laulukonkurssidel:

2011. aastal saavutas Nechayeva Kohtla-Järvel toimunud "Klassikalise vokaali noorte lauljate rahvusvahelisel konkursil" vanemas vanusegrupois III preemia ja laureaadi tiitli. 2013. aastal osales ta noorte lauljate konkursil "Laulusild" ja saavutas I koha, mille preemiaks oli Giuseppe Verdi nimelise Milaano Konservatooriumis ooperistuudio tundides osalemine.

Elina on osa võtnud ETV konkursil "Klassikatähed 2014", jõudes kolme parema sekka. 2015. aastal võitis professor Tiit Kuusiku nimelisel Rahvusvahelisel lauljate konkursil Pärnus II preemia ja laureaadi tiitli ning 2017. aastal pääses Nechayeva 1500 osaleja hulgast rahvusvahelise konkursi Neue Stimmen finaali kahekümne naise hulka. Elina ei ole saladust teinud, et unistab suurtest- ja maailmakuulsatest lavadest nagu kõik ooperilauljad. Unistuste püüdmine ei ole aga sugugi võimatu, kui sind saadab tahtejõud ja töökus. Oma unistusele sammu lähemale on viinud kindlasti ka osalemine telemaastiku suurimal laulukonkursil Eurovision, kus lauljanna saavutas 8nda koha. Vähem oluliseks ei saa pidada esinemist kodupubliku ees. Hetkel ei ole Eestis ühtegi teist ooperisolisti, kes annaks enda soolokontserdi Alexela kontserdimaja-suuruses saalis täismajale. Just seda võisime näha eile, 28. mail, kui Elina Nechayeva andis oma elu esimese soolokontserdi. Elina kuulajaskonna välimäärajat on raske hinnata. Lauljannat olid kuulama tulnud nii prominendid, kontoriinimesed, eakad, koolieelikud, mehed-naised. "Elina on elav legend" nagu ütles üks naisterahvas fännikohtumisel, mille Elina eelmisel nädalal Tallinnas korraldas. Kas just legend, aga kindlasti midagi ainulaadset kodumaa muusikailmas - ühendades nišimuusika millegi rahvuslikuga, mida tahavad näha ja kogeda paljud. Elina oli selleks eriliseks õhtuks kava valinud enda soovidest lähtuvalt - kontserdil kõlasid lauljanna lemmikaariad ja muusikapalad.

Muusikasõõmu võis saada nii klassikalise Itaalia ooperi austaja, muusikalisõber kui armastusballaadide kuulaja. Elinat oli laval saatmas ka sõbrad, tenor Andrei Bogach ja sopran Ksenia Kuchukova, kes on mõlemad hinnatud hääleseadja Eda Zahharova õpilased. Nechayeva tervitas kodupublikut Norina kavatiiniga "Qeuel guardo il cavaliere", mis pärineb Itaalia helilooja Gaetano Donizetti ooperist "Don Pasquale". Sellele järgnes üks tuntumaid aariaid "Die Zaberflöte" ("Võluflööt" - toim.) Mozarti ooperist Öökuninganna. Kuigi tegemist oli Elina soolokontserdiga, andis õhtule värvi nii Andrei kui Ksenia ülesastumised. Kontserdi esimeses pooles võis kaasa elada ühele kaunimale tenori aariale "E lucevan le stelle" Puccini ooperist "Tosca ning Julia aariale "Je veux vivre" Prantsuse helilooja Gounod´i ooperist "Romeo ja Julia". Kontserdi kavas oli nii huumorit kui draamat, seda kõike maitsekalt ja stiilselt. Franz Lehari operetist "Lõbus lesk" tuli estusele Hanna ja Danilo duett, kus publik võis kaasa elada Elina ja Andrei kaunile tantsunumbrile. Kontserdi teises pooles kõlasid tuntud helid levimuusika varasalvest ja Maria ja Tony duett Leonard Bernsteini muusikalist "West Side Story", milles Andrei ja Ksenia mängisid värskelt armunud paari. Kontserdil kõlasid ka Itaalia menulood "Con te partiró" ja "Vivo per lei", mille on kuulsaks laulnud Andrea Bocelli. Lõpuloona tuli esitusele Mihkel Mattiseni ja Timo Vendti kirjutatud "La forza", mis oli arranžeeritud orkestri seadele. Kas põhjust võib otsida ootamatus suvesoojas, mis Eestit on külastamas, aga kohalik publik näitas välja erakordset soojust ja emotsionaalsust - kontserdi lõpus tõusis rahvas saalis püsti ja lauljanna kutsuti tugeva aplausi saatel tagasi kolmel korral. Lisaloona võis kuulda Elina, Andrei ja Ksenia esituses aariat Giuseppe Verdi ooperist La Traviata ja Itaalia tuntud viisi "O sole mio". Lisaks muusikalistele etteastetele pakkus silmailu peaosalise lavakostüümide valik. Kuigi kuulus 52-ruutmeetrine Eurovisioni kleit oli selleks õhtuks riputatud Alexela kontserdimaja aatriumi rõdule, jätkus "kostüümide mäng" laval ning publik võis näha lauljannat õhtu jooksul viies erinevas dualetis.