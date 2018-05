Tänasel välisasjade nõukogu kohtumisel Brüsselis arutasid Euroopa Liidu (EL) välisministrid Iraani tuumakokkuleppega seonduvat, olukorda Kongo Demokraatlikus Vabariigis ning EL-Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (AKV) riikide suhteid pärast aastat 2020. Samuti käsitles nõukogu Venezuelas toimunud presidendivalimisi ning olukorda Gaza sektoris pärast hiljutisi sündmusi.

Kohtumine algas Hollandi välisministri Stef Bloki sõnavõtuga, millega ta tutvustas neljapäeval avaldatud rahvusvahelise uurimiskomisjoni raportit Malaisia reisilennuki allatulistamise kohta.

"Raport on kindlasti väga selge tõend selle kohta, et Venemaa relvajõud on otseselt seotud lennu MH17 allatulistamisega, mida nad seni on eitanud," ütles välisminister Mikser. „Holland ja Austraalia on palunud Venemaal astuda läbirääkimistesse, mille eesmärk on leida õiglane lahendus ning tuua süüdlased vastutusele. Sama seisukohta jagasid täna ka kõik kohal olnud Euroopa Liidu välisministrid,“ lisas Mikser.