Riigi tasakaalust väljas maksumuudatused on toonud tagasi inimeste nõukogudeaegse mentaliteedi ning andnud põhjuse ja võimaluse riigile tagasi teha, räägib Eesti parimaks juhiks valitud Kai Realo.

Circle K Eesti juht Kai Realo seletab Ärilehele, et alkoholi ja kütuse aktsiisitõusuga oleme loonud olukorra, et inimesed, kes käivad seda Lätis massiliselt toomas, on sinna sõites riigi peale nördinud, mõeldes, et riik sunnib neid sellist teekonda ette võtma.

"Kui nad sealt tagasi tulevad, siis parastavad ja tunnevad võidurõõmu, et on suutnud riigile tünga teha. Täiesti balansist väljas maksutõusud tekitavad inimestes taas tunde, et riik on neile ära teinud ja neil on moraalne õigustus mingites kohtades riigile tagasi teha. Kui selline mentaliteet muutub valdavaks, siis näeme ümbrikupalkade, maksupettuste levikut," usub Realo.