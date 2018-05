Briti kuningakoda avaldas eelmisel nädalal Sussexi hertsoginna Meghani vapi. BBC kirjutab, et Meghan osales ise väga suure huviga oma vapi koostamisel ning see sisaldab mitmeid viiteid tema päritolule.

Hertsoginna Meghan töötas Londoni Heraldikakolledži vapikunstnikega külg külje kõrval ning soovis, et vapp peegeldaks ka tema päritolu California osariigist USAs.

Traditsiooniliselt on kuningliku mehe naise vapil suurelt ära toodud abikaasale kuuluvad embleemid. Nii ka Meghani vapil: vasakul asetsev lõvi on Sussexi hertsogi perekonna vapiloom, kes valvab ka hertsoginna Katherine'i vapil. Kilbi vasakul poolel on prints Harry vapisümbolid. Kilpi hoidev valge laululind paremal on Meghani enda sümbol. Mõned vapiga tutvunud imestavad, miks on kroon justkui kägistades linnu kaela ümber, ent ekspertide sõnul sümboliseerib krooni selline asetus vapiloomal juba ammustest aegadest saati vapi kandja väärikust.