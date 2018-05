"Must sõitis buss Tallinnas Paldiski mnt mööda poolriivamisi ilmselgelt meelega. Proovige sättida end rattaga tihedalt bussi kõrvale ja mõelge, kui ohtlik ja häiriv on, kui ta täiskiirusel liigub. Mõtlen maanteeratast, millega iga tõuge, kivi ja teeauk on kukkumise võimalus ja kus jalad on pedaalide küljes kinni," kirjeldab Ligi bussijuhi nahaalsust. "Pärast peatust tegi ta täpselt sama uuesti ja kui järgmises peatuses käeviipega (loe: käeviipega) märku andsin, et see on ohtlik ja inetu, lasi ta signaali, keeras juba põiki ette, peatus ja sundis mu teelt välja."

"Kui tõenäoline on, et jalgrattur nimetab tema kallal sigatsenud bussi registreerimisnumbri ja selline buss eksisteeribki, ent asub hoopis sama linna teises otsas? Mulle nii väidetakse," alustab poliitik enda postitust.

Ligi oli vahejuhtumist ilmselgelt häiritud ning kirjutas hiljem Tallinna Autobussikoondisse. Mehe sõnul oli see tal esimene kord seda teha, kuigi ebaviisakate bussijuhtidega on ta kokku puutunud ka varem.

"Sealt kahetseti mu läbielatut viisakalt, kirjeldati liiklusprobleeme Haabersti viadukti ehitamisel ja tõdeti, et see pidi olema mingi teine vedaja, see buss sõitnud neil sel ajal hoopis Männikul. Aga sealt ei näinud ma Männikule, mingeid liiklusprobleeme Paldiski maanteel polnud ja see oli selgelt linnaliin, sama bussimargi ja peatamisega iga posti juures," imestab Ligi.

Poliitik selgitab, et tõsine harrastaja on distsiplineeritud, riietuse ja varustuse järgi lihtsalt tuvastatav, ta ei taha mingeid probleeme kaasliiklejatega ja sõidab nii servas kui olud lubavad.

"Pole põhjust kohelda teda kui lindpriid," avaldab Ligi. "Minagi olin kenasti servas. Aga seda testima minnes ajab autojuht kellegi kasvõi ootamatute takistuste või ehmatamise pärast varem või hiljem alla, ammugi kiusamise korral. Mäletada maksab sedagi, et rattur ei saa sama mugavalt pidurdada kui auto, eriti kuna peab käega suunda näitama, ja tal on igatpidi keerulisem kui pehmes toolis ja metallkastiga autojuhil. Kui ta riivab äärekive, kuhu suruti mind, kukub ta nende otsa või auto ette, kolmandat võimalust pole. Tal on ainult tung linnaliiklusest ohutult ja sõbralikult välja saada. Isegi signaalitamine on ratturile väga häiriv ja võib põhjustada sõiduvea. Nii et maksab selle tüütusega leppida."

Ligi jätkab, et ei Tallinna asjaajamise suhtes ei tahaks olla paranoiline, aga kui keegi ei tõesta eksisteerivat samasugust bussi sarnase numbriga teisest firmast inimesi samas kohas peatusest-peatuseni vedamas, ei usu ta seda juttu.

"Meelde tahtsin jätta küll ka teise bussi nr 740 TAK, aga ei usu, et 330 xxx sai olla muud kui 330TAK. Too teine käitus kambajõmmina, pidi nägema mu tee blokeerimist eemalt, aga hiljem mööda sõites (kaarega küll) näitas omakorda signaalitamisega bussi üleolekut jalgrattast. Kui kellelgi on teisi andmeid, viirastusest nr 330xxx, jagagu. Ta ei saa tegutseda end karistamatult tundes," võtab mees juhtunu kokku.