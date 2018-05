„Ta oli väga rahulik ja ütleksin, et suuremeelne. Ta võttis tihti vastutuse enda peale, kui seda vaja oli. Kasvõi niisugustes pisiasjades, et kontserti alustada on alati väga raske, aga tema teatas: „No ma olen siis esimene, ma võtan selle turmtule vastu“,“ iseloomustab primadonna Anu Kaal oma pikaaegset kolleegi Mati Palmi, kes täna hommikul suri. „Mati peale võis loota. Ta oli väga-väga meeldiv kaaslane.“

Mati Palm on Delfi Elutargale enda ja Anu kohta öelnud: „Meie elu on nagu võistlus, kuigi me pole olnud konkurendid. Anu sai varem solistiks, mina sain pärast. Koos üritasime Itaaliasse õppima saada. Enne sai Anu, siis mina. Vaheldumisi saime ka tunnustusi.“ Selle peale muigab Kaal praegu kergelt: „See, et meie elu oli nagu võistlus, on väga jutumärkides öeldud. Seda küll ei olnud. Aga me olime tõesti teekaaslased, käisime pikki aastaid sarnast teed.“

Anu Kaal laulis Mati Palmiga juba kooliajal koos Tallinna koolinoorte segakooris. „Noorest Matist tean ma siiski vähe, sest me käisime erinevates koolides. Puutusime kokku ainult kooris ja hiljem laulmisvõistlustel, mida nimetati olümpiaadideks. Siis läksid meie teed lahku, sest mina käisin muusikakoolis ja Mati konservatooriumi eelkursusel. Konservatooriumis saime me jälle kokku ja õpingute lõpukava oli meile mõlemile esimene soolokontsert. Mäletan hästi, need kontserdid olid Värskas ja Käärikul. Me laulsime Matiga kumbki oma kava ja sellest kujunes meil kahepeale täispikk kontsert,“ jutustab Kaal.