Luisa Rõivas tuli välja lastele suunatud kosmeetikabrändiga, millel nimeks Naba. Sari ilmus koostöös Ingli Paiga.

"Ingli Paile sõsarbrändi loomine on pereringis ka varem jutuks tulnud. Nüüd tundus kõigil selleks sobiv hetk ja energiatase olevat," räägib Rõivas, kuidas sai alguse koostöö brändiga, mille omanikuks on Luisa ämm.

Kosmeetikasarjale on pandud tabav ja vahva nimi, mille põhjus on Luisa sõnul lihtne. "Nimi Naba tähendabki naba ja eks lapsed olegi meie kõigi maailma nabad. Samuti ei tea ma ühtki ema, kes oma lapsele seda lihtsat sõna juba pisikesest peale ei õpetaks. Naba on ka lustakas, enamik lapsi hakkab naerma kui tema naba pisut kõditada ning naba on lapse ja ema vaheline suur ja katkematu side, hool ja armastus," lausub Rõivas.

"Tootesari on eelkõige tekkinud oma pere vajadustest lähtuvalt, et leevendada nahaärritusi ning soovist oma laste nahal kasutada ainult kõige puhtamaid ja 100% looduslikke tooteid. Eesti inimeste teadlikkus loodustoodete eelistamisel on kasvav trend ning igati loogiline. Ei soovi ju keegi iseendale, rääkimata beebidest ja lastest peale määrida naftasaadustest toodetud kosmeetikat," räägib Luisa Naba tekkimise vajadusest. Kõik brändi tooted on looduslikud ning toodetud Eestis. Samuti on nende toodetega üles kasvanud Rõivase enda lapsed.

Naba tuli turule viie tootega. "Kreem nahaärrituste leevendamiseks, puhastuspiim, puhastusvesi, vanniõli ning kevad-suvisele sääsehoojale väga vajalik sääsekupu leevendaja, mis sääskede tekitatud sügelusele kiiret leevendust pakub ning laste õue mängulustile hoogu juurde annab," sõnab Luisa.