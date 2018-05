Kui Mart Laar 2013. aastal esimest korda Eesti Panga nõukogu esimeheks valiti, lasti paista, et õigemat meest sellele kohale ei olegi – vindi keeras lõplikult üle IRLi toonane esimees Urmas Reinsalu, kelle sõnul hoidvat Laari panus ära mitmed lollused Euroopa keskpanga poliitikas. Täna, kui küsimuse all on Laari kinnitamine sellesse ametisse teiseks ametiajaks, ütlevad kriitikud, et Laar pole rumalusi ära hoidnud Eesti poliitikaski, kuigi – või just seetõttu, et tema koduerakond on valitsuses.

Kõrgendatud ootused Mart Laari mõjuvõimule tulenevad aga pigem viimase ajaloolisest rollist Eesti poliitikast, kui tema ametikohast Eesti Panga nõukogus. Kui hästi on Laar hakkama saanud nõukogu kinniste istungite juhatamise ja järelevalve teostamisega Eesti Panga tegevuse üle, mis on tema seadusejärgsed ülesanded, on küllap raske hinnata isegi poliitikuil, kes tema ametis jätkamise üle otsustama peavad. Kiituseks võib siiski öelda, et avalikkuseni pole jõudnud suuremaid jamasid, mis tema kandidatuuri teisele ametiajale selgelt välistaksid.

Kahjuks on aga sama vähe kuulda Laari seisukohtadest, mis puudutavad Eesti Panga tegevusala. Koduerakonnale IRLile leheveergudel hüva nõu andmine võib teenida küll suuremat eesmärki hoida ära lollused Eesti poliitikas, ent varustab laskemoonaga neid, kes nõuavad, et Eesti Panga nõukogu esimees oleks oma tegemistes ja väljaütlemistes rangelt apoliitiline.

Nii võiks suurim etteheide Laarile kõlada, et ta pole oma esimest ametiaega suutnud kasutada selleks, et veenvalt selgitada, miks on see ametikoht hädavajalik laiemalt kui pelgalt selle pidajale, kui üldlevinud arvamus paistab olevat, et Eesti Panga kuulumisega Euroopa keskpankade süsteemi on otsustamine liikunud meist kaugemale ja jätnud kohapeal täitmiseks hulganisti sotsiaalseid töökohti. Kas just väljakutsete puudumine sel ametikohal on tinginud olukorra, kus Mart Laar on (taas) ainus kandidaat?

Viimase õnneks ei näi ka riigikogulased Eesti Panga nõukogu esimehe ametikohale omistavat sellist kaalu, et riskida Laari nimetamata jätmisega kaasneva võimuliidu tüliga. Vähemalt algab uus ametiaeg realistlikemate ootustega.