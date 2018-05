Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) eraldas maapiirkondade elu edendamiseks mõeldud Euroopa Liidu Leader-programmist toetust Rapla elujõu keskusele, mis pakub muu hulgas kristalliteraapiat ja vestlusi selgeltnägijaga. PRIA esindaja sõnul hindavad nemad üksnes taotluste tehnilist poolt ning sisuga tegeles Raplamaa partnerluskogu.

ERR-i uudisteportaal vahendab, et MTÜ Elujõulisem Rapla peetav Elujõu keskus pakub mitmeid teenuseid, näiteks energiate tasakaalustamist, kristalliteraapiat, tervendavaid vestlusi "selgeltnägijaga" ja valgusteraapiat. Keskuses toimuvad ka mitmesugused üritused, näiteks on nende kodulehe järgi lähiajal kavas väestavad seansid koos püramiidienergiaga, töötuba "Inglite embuses" ning kaks Jüri Lina loengut.

PRIA pressiesindaja Margit Sarv-Kaasik ütles ERR-ile, et kui kristallitoa projekt on Rapla kogukonnas nii palju toetust saanud, et saa PRIA otsusesse sekkuda.