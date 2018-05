Maikuu lõppu tuli raadiokuulajatele suur rõõmu-uudis: pikaaegne raadiosaatejuht ning endine Elmari raadio peatoimetaja Owe Petersell on, pärast pea aasta pikkust pausi, raadiosse naasmas. Seekord aga mitte enam Elmarisse, vaid Vikerraadiosse. Petersell tunnistab, et raadiosse meelitas ta tagasi pakkumine ERR-ist. „Juba siis kui Kuldmikrofoni kätte andmine oli, rääkisin Vikerraadio inimestega, eesotsas Ingrid Peekiga juttu, et vaatame kunagi tulevikus, et kas või mis. Nüüd me siis jõudsime selleni, et olen tasapisi tagasi!“ rõõmustab mees.