Facebook. Twitter. Instagram. Need on 21. sajandil meile kõigile armsaks saanud nimekaimad platvormid, mida saab kasutada nii hea kui ka kurja levitamiseks. Sel nädalavahetusel värvus (vuti)sotsiaalmeedia aga tumedaks.

Pärast laupäeval toimunud Meistrite liiga finaali on säutsutõrva peamiseks sihtmärgiks olnud Liverpooli väravavaht Loris Karius, kes Kiievis kaks ahastama panevat apsakat tegi.

Kuigi leidus ka neid, kes 24aastasele sakslasele kaasa tundsid, loopis suur hulk säutsujatest puuriluku poole verbaalset sõnnikut. „Lahku meie klubist või sure” ja „tiim mängis hästi, välja arvatud Karius, kes võiks üksinda maha kärvata” on vaid mõni näide tuhandetest. Pärast sellist mängu on pettumus mõistetav. Isegi viha. Kuid tapmisähvardus?

Twitteris on küll palju isikustatud kontosid, kuid samuti leidub seal anonüümseid lahmijaid. Kariuse vead olid kohutavad, kuid vähemalt oli ta piisavalt mees, et pärast kohtumist fännide ette minna ja vabandada. Kes oled aga sina, et maski tagant teise surma soovid?