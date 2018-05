9 naist tunnistavad aga ausalt, milliseid sekspoose nad suisa vihkavad! Vaata, kas sul on põhjust nõustuda!

Seks on väga isiklik ja intiimne, mistõttu ei saagi kõigile ühed ja samad asjad seksis meeldida, kirjutab portaal Womens Health.

Milline sekspoos on ehk ülehinnatud? Millega nõustuvad naised vaid seetõttu, et meestele vastu tulla, kuigi neile endile see üldse ei meeldi?!

30-aastane Maddy leiab, et tegu on väga ebamugava sekspoosiga, kuid ka rööprähklemine olevat väga tüütu ja keeruline.

2. Seks duši all

27-aastane Angelika kirjeldab, et seks vee all on ebamugav ja ohtlik, sest võib libiseda ja kukkuda.

3. Seks seistes

28-aastane Kit ei taha isegi kuulda, et seksida tuleks seistes. Ebamugav!

4. Misjonär

28-aastane Char tunneb, et teda on selles poosis unustatud. Eriti seetõttu, et partner ei vaata talle otsa.

5. Seks rannas

29-aastane Leigh võiks leppida erinevate poosidega, kui kohaks ei satu ainult rand. Naise sõnul hõõrub rannas kõik ja tekitab ebamugavust.

6. Oraalseks

28-aastane Kaitlin ei naudi oraalseksi, kus ta peab parneri näo kohal istuma. Ta ei suuda lõõgastuda ja seksi sellises poosis lihtsalt nautida.

7. Tagurpidi kauboi-tüdruk

"Ma tunnen end ebakindlalt, kui ma olen seljaga partneri poole. Ja kunagi ei tundu, et liigutaksin end õigesti. See tundub tobe," kirjeldab 26-aastane Jenny.

8. Kükitamine

28-aastane Abby selgitab, et iga poos, kus tarvis võtta sisse kükkasend - see ei sobi seksimiseks! See välistab näiteks poosi, kus mees istub ja naine tema süles tegutseb.

"See tekitab minus tunde, et ma oleks nagu seksiv konn," lisab ta, et tema keha ei ole selleks loodud.

9. Painduv kringel või tsirkuseartist