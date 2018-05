Vaatamata Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) arstliku komisjoni lõppjäreldusele, et Edgar Savisaar on kohtukõlblik, on komisjoni endokrinoloogist liige Vallo Volke risti vastupidisel seisukohal.

ERR-is avaldatud terviseekspertiisis seisab, et rütmihäirete osas on Savisaare tervislik seisund oluliselt halvenenud ning ta võib tulevikus vajada kardiostimulaatorit. Veel on Savisaarel diabeedi tüsistustest suurte veresoonte kahjustus, kuid tugevat neerukahjustust ei ole.

Volke arvamusel pole Savisaar võimeline kohtuistungil osalema, kuna risk uue ataki või surma tekkeks on ülikõrge. Kohtuistungist tulenev stress võib Savisaarele seega eluohtlikuks saada.