„Kogu see jutt on solvav, meie ei tee Ritusega koostööd enam aprilli keskpaigast ja tekib küsimus, kuhu need laibad ikkagi teel olid?“ räägib Võru krematooriumi üks juhatajatest Ott Reimets. Ta on ilmselgelt ärritatud.

„Minu teada pole Eestis ühelgi matusebürool külmutusega autot,“ ütleb Reimets. „Meie tegime lätlastele ainult tuhastamist, transporti meie ei korraldanud. Kadunukesed toimetati viisakalt meie juurde, dokumentatsioon oli korras, kuid aprilli keskel tegime lätlastele viimase tuhastamise. Milline on kord ja seadused Lätis, seda ma ei tea, meie oleme toimetanud kõikide Eesti seaduste kohaselt.“

Lätlaste äratrükitud väidet, et Võru krematoorium on pigem ahjuga garaaž, peab Reimets lihtsalt solvavaks: „See on uus ja eraldi hoone, korralik investeering on tehtud, mitte midagi ei pea häbenema.“